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Цены на вторичку в России достигли пика и пошли вниз

Риелтор Зайцев: цены на вторичное жилье в России начали снижаться в октябре

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

После длительного роста цены на вторичное жилье в России в сентябре достигли пика в 90 тыс. рублей за квадратный метр, а в октябре начали снижаться, рассказал агентству РИА Новости директор по продажам сети агентств недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев.

По его словам, с начала года стоимость «квадрата» вторички выросла на 14,6%, а за октябрь упала сразу на 0,8% — до 89,3 тыс. рублей. Предыдущее снижение отмечалось с октября по декабрь прошлого года.

Основная причина текущей коррекции — резкое падение доступности ипотеки, считает Зайцев. Если раньше на рынке еще оставались покупатели с одобренными по старым ставкам кредитами, то сейчас спрос резко упал. Продавцам приходится активно торговаться и делать скидки реальным покупателям.

По прогнозу эксперта, в ближайшее время средний размер дисконта при продаже вторички будет только расти из-за конкуренции с первичным рынком, где действуют более дешевые ставки по ипотеке.

В октябре заметнее всего цены на вторичку снизились в Перми, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Челябинске и Москве. В Санкт-Петербурге цены пока охраняют стабильность.

До этого стало известно, что россияне потеряли интерес к подорожавшей недвижимости в Дубае.

Ранее эксперт назвал сроки окончания бума на рынке недвижимости.

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