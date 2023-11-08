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Стало известно, когда БРИКС обгонит G7 в мировой экономике

Bloomberg: к 2040 году доля БРИКС в мировом ВВП вырастет до 45%

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James Oatway/Reuters

Доля стран, входящих в БРИКС, в мировом ВВП возрастет с нынешних 36% до 45%, в то время как удельный вес G7 снизится с 30% до 21%. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает The Economist, изначально БРИКС был всего лишь упражнением инвестбанка Goldman Sachs — страны отбирались по критериям большой экономики и высоких темпов роста. Однако со временем блок превратился в политический проект по бросанию вызова доминированию США и доллара. Увеличение экономического веса БРИКС+ означает и рост политического влияния. К тому же в состав блока входят как крупные экспортеры нефти, так и импортеры. Перевод даже части нефтяных сделок на другие валюты может повлиять на долю доллара в международной торговле.

Однако у БРИКС+ есть и сложности. Китай — один из локомотивов блока — замедляет темпы роста. Страны ОПЕК, входящие в БРИКС+, предпочитают расчеты в долларах. Внутри группы отсутствует консенсус — у Индии пограничный конфликт с Китаем, Иран конфликтует с Саудовской Аравией.

Создание альтернатив МВФ и Всемирному банку пока остается лишь в планах. Тем не менее усиление БРИКС в любом случае приведет к сдвигу экономического и политического веса на Восток и Юг.

До этого в МИД РФ сообщили о работе по созданию платежной системы БРИКС.

Ранее бывший американский дипломат рассказал, как санкции против РФ ослабили США.

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