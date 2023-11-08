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Поставки нефти РФ достигли максимума за последние четыре месяца

Bloomberg: поставки нефти из России почти достигли максимума за четыре месяца

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Shutterstock

За четыре недели до 5 ноября из российских портов было отгружено 3,48 млн баррелей сырой нефти в день. Об этом сообщает Bloombeg со ссылкой на данные собственного мониторинга.

Отмечается, что такой уровень близок к максимальному. Самые высокие объемы отгрузок фиксировались в период с апреля по май 2023 года. После отмечалось снижение объемов поставок, показатели достигли минимума в конце июля.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что до 2033 года через казахскую территорию будет осуществлен транзит в Китай более 100 млн тонн российской нефти.

По его словам, перевозка нефти через территории Казахстана и России занимает значительную долю в топливно-энергетических комплексах обеих стран.

Данные торгов на бирже ICE показывают, что стоимость январского фьючерса на нефть сорта Brent в моменте обвалилась до $83,26 — самого низкого уровня с 6 октября 2023 года.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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