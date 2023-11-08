Главы МИД G7 поддержали санкционное давление на РФ

Главы МИД стран G7 во время сессии по Украине вновь заявили о единстве в вопросе санкционного давления на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз японского министерства.

Отмечается, что в ходе сессии обсуждались текущее положение дел и перспективы развития ситуации на Украине.

«В начале сессии министр [Еко] Камикава заявила, что даже в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке, является важным, чтобы страны G7 были едины в своем четком послании международному сообщество о том, что их прочная приверженность поддержке Украины никогда не угаснет», — говорится в пресс-релизе.

До этого министерство торговли США приняло решение о введении экспортных ограничений в отношении семи физических лиц, включая граждан России, а также трех компаний, которые базируются в США и ОАЭ.

Отмечается, что решение связано с предполагаемыми поставками электроники в Россию.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.