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В ЦБ РФ прокомментировали ситуацию с санкциями

ЦБ спрогнозировал сохранение антироссийских санкций до 2027 года

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Shutterstock

Центробанк России спрогнозировал сохранение антироссийских санкций до 2027 года. Такие данные приводятся в докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

Отмечается, что по итогам первого полугодия 2023 года ЦБ зафиксировал «рекордные значения» валового накопления основного капитала.

Регулятор полагает, что доминирующее частное потребление будет являться основным фактором роста ВВП вместе с валовым накоплением по итогам 2023 года. При этом экспорт и импорт будут отрицательно сказываться на динамике экономического роста.

До этого Центральный банк РФ прогнозировал, что инфляция в России в годовом выражении начнет постепенно снижаться, начиная с весны 2024 года.

В четвертом квартале 2023 года уровень инфляции в годовом выражении составит 7,25%. При этом инфляция с поправкой на сезонные колебания превысит отметку в 4% в пересчете на год.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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