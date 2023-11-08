Эр-Рияд не обсуждает изменение цены на нефть

Согласно информации агентства Bloomberg, Саудовская Аравия не рассматривает использование цены на нефть для достижения прекращения огня в конфликте между Палестиной и Израилем. Такое заявление сделал министр инвестиций королевства Халид аль-Фалих. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия ищет мирное решение через дипломатические переговоры.

Министр также сообщил, что Саудовская Аравия в ближайшие дни собирается провести саммиты с мусульманскими и африканскими странами для обсуждения возможного мирного разрешения конфликта.

С начала октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа, которую провело палестинское движение ХАМАС. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС, захватил контроль над приграничными районами Газы и наносил авиационные удары по объектам на территории сектора.

В палестино-израильском конфликте за последние десятилетия ООН пыталась найти решение, предусматривающее создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Однако эта идея так и не была реализована, и конфликт продолжается.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.