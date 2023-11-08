Минторг США ввел экспортные ограничения против физлиц и фирм якобы за поставки в РФ

Министерство торговли США приняло решение о введении экспортных ограничений в отношении семи физических лиц, включая граждан России, а также трех компаний, которые базируются в США и ОАЭ. Заявление об этом было опубликовано во вторник бюро по вопросам промышленности и безопасности, подведомственном американскому торговому ведомству, пишет ТАСС.

Это связано с предполагаемыми поставками электроники в Россию.

Согласно документу, сотрудники бюро приняли решение «отозвать на 180 дней экспортные привилегии» у семи человек. Из них четверо проживают в России, двое — в Канаде, и один — в США.

Аналогичная мера применяется к компаниям SH Brothers Group, Inc. и SN Electronics, Inc., которые базируются в США, а также к фирме Suntronic F.Z.E. в ОАЭ.

Ведомство утверждает, что эти компании причастны к поставкам электроники двойного назначения в Россию без необходимого разрешения.

2 ноября США ввели новые санкции против России. США ввели санкции против военно-строительного комплекса Минобороны России.

До этого Минторг США также ввел экспортные ограничения против 12 российских компаний и одной компании из Узбекистана.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.