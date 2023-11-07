В ЦБ рассказали, когда в России начнет снижаться инфляция

Центральный банк РФ прогнозирует, что инфляция в России в годовом выражении начнет постепенно снижаться, начиная с весны 2024 года. Такой прогноз приводится в опубликованном Банком России докладе о денежно-кредитной политике.

Согласно оценкам регулятора, в четвертом квартале 2023 года уровень инфляции в годовом выражении составит 7,25%. При этом инфляция с поправкой на сезонные колебания превысит отметку в 4% в пересчете на год.

В ЦБ полагают, что снижению инфляции будет способствовать рост сберегательной активности населения на фоне повышения процентных ставок. Ранее, в октябре, Банк России увеличил прогноз по инфляции на 2023 год до 7-7,5% с предыдущих 6-7%. Регулятор прогнозирует, что в 2024 году инфляция снизится до 4-4,5%. В дальней по мнению ЦБ, инфляция будет находиться около целевой отметки в 4%.

До этого Путин сравнил темпы роста доходов россиян с уровнем инфляции.

Ранее в ЦБ рассказали, как россияне оценивают инфляцию.