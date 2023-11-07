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Минфин раскрыл дефицит бюджета за 10 месяцев

За 10 месяцев дефицит консолидированного бюджета РФ составил 1,235 трлн рублей

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Владимир Вятки/РИА «Новости»

По предварительным данным Минфина, дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-октябре 2022 года составил 1,235 трлн рублей или 0,7% ВВП. Об этом сообщается на сайте министерства.

За 10 месяцев расходы бюджета превысили доходы на 1,235 трлн рублей и составили 24,3 трлн рублей против 23,1 трлн по доходам. При этом в октябре федеральный бюджет был профицитным. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходы выросли на 4,4%, а расходы — на 11,7%. Снизились нефтегазовые доходы, зато выросли ненефтегазовые на 28,7% до 15,8 трлн.

В бюджете на 2023 год дефицит запланирован на уровне 2,9 трлн рублей. Дефицит сохранится и в ближайшие три года, но не превысит 1% ВВП, по прогнозам Минфина.

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