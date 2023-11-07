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Китай ввел новые правила торговли стратегическими товарами

Китай усилил контроль за импортом нефти и экспортом редкоземельных элементов

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Depositphotos

Китайские власти ввели усиленный статистический контроль за импортом нефти, железной руды, медного концентрата, калийных удобрений и экспортом редкоземельных элементов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство коммерции КНР.

Согласно новым правилам, компании, участвующие в международной торговле этими товарами, должны предоставлять данные об экспортно-импортных операциях в государственный реестр.

Решение вступило в силу 31 октября и будет действовать в течение двух лет. Ранее аналогичный порядок действовал в отношении 14 видов другой продукции: соевые бобы, рапс, соевое и рапсовое масло, соевый шрот, молоко, молочная сыворотка, мясо свинины, говядины, баранины и сопутствующая им продукция, а также кукурузные выжимки и частично сахар. Указывается, что для перечисленных 14 наименований товаров сохраняются прежние правила мониторинга поступления на территорию республики.

В начале ноября Китай пообещал принять меры в ответ на санкции США.

Ранее глава немецкого медиахолдинга призвал наказать Китай и Россию тарифами.

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