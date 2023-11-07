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Элитный универмаг KaDeWe в Берлине атакован хакерами

Bild: российских хакеров обвиняют в атаке на берлинский универмаг KaDeWe

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Depositphotos

Российские хакеры атаковали крупный берлинский универмаг Kaufhaus des Westens (KaDeWe). Об этом со ссылкой на Bild сообщает РИА Новости.

По информации издания, проблемы начались в универмаге в ночь на пятницу, 3 ноября. В атаке обвиняют киберпреступников из России. Несмотря на то что системы безопасности якобы смогли отразить нападение на ранней стадии, последствия оказались заметны: в торговых залах было невозможно осуществлять безналичную оплату, а все IT-системы были переведены в аварийный режим без доступа к интернету.

Издание BusinessInsider добавляет, что исполнительный директор KaDeWe Михаэль Петерсайм проинформировал клиентов об атаке лишь 7 ноября.

Также пострадали торговый центр Alsterhaus в Гамбурге и мюнхенский универмаг Oberpollinger.

Сообщается, что злоумышленники не имели доступа к данным клиентов. KaDeWe Group проинформировала власти и подала уголовные иски.

Kaufhaus des Westens — один из крупнейших элитных торговых центров в Европе, среди его клиентов немало известных политиков и бизнесменов.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали сайты выставки-форума «Россия».

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