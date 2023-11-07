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На Украине сообщили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях

Минэнерго: повреждены газовые сети в Сумской и Днепропетровской областях

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Газовая инфраструктура была повреждена в Сумской и Днепропетровской областях Украины днем 7 ноября. Об этом заявили в министерстве энергетики страны.

«Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях получила повреждения из-за вражеских артобстрелов», — пояснили в украинском Минэнерго.

В настоящий момент есть сведения об отключении среди населения, идут работы по восстановлению газовых сетей.

Масштабы перебоев в газовой инфраструктуре в двух украинских областях сейчас не приводятся.

До этого в FT сообщали, что западные компании закачивают газ на Украину после заполнения хранилищ в Европейском союзе.

Также в Минэнерго заявляли, что Украине хватит запасов газа на отопительный сезон. Для успешного прохождения отопительного сезона Украина планировала накопить 14,7 млрд кубометров газа.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

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