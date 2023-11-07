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Названы благоприятные факторы для укрепления рубля

Экономист Тимошенко: рост ключевой ставки укрепит рубль

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Последствия увеличения ключевой ставки Банка России входят в число благоприятных факторов для рубля на ближайшую перспективу, поскольку предполагается замедление роста потребительских цен. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Кроме того, по его словам, курс российской валюты поддерживается ценами на нефть и требованиями об обязательной продаже крупнейшими компаниями части экспортной выручки. Также в пользу российской валюты намерение Минфина увеличить покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, добавил эксперт.

«При этом отметим, что слишком сильного укрепления российской валюты не стоит ждать. На данный момент для этого нет предпосылок, и подобное не отвечает интересам бюджетной политики», — подчеркнул Тимошенко.

Курс доллара по состоянию на 7:03 мск 7 ноября вырос на 23 копейки, до 92,62 рубля, курс юаня поднялся на 2 копейки и составил 12,7 рубля, при этом курс евро снизился на 1 копейку, до 99,08 рубля.

До этого министр финансов Антон Силуанов отмечал, что сделать колебания курса доллара предсказуемыми для россиян и бизнеса является одной из задач для властей. По его словам, меры, которые государство предприняло для укрепления и стабилизации рубля, сработали.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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