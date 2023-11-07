Во Франции сообщили, что страна вышла из инфляционного кризиса

Франция вышла из инфляционного кризиса, длившегося с конца 2021 года, работа над снижением цен продолжается. Об этом заявил министр финансов страны Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RMC, передает РИА Новости.

«Да, инфляционный кризис позади нас. Я это подтверждаю», — сказал глава французского минфина.

С кризисом удалось справиться всего за два года благодаря политике властей, но несмотря на это, ситуация для многих граждан страны продолжает оставаться непростой, поскольку цены на продовольствие остаются повышенными, подчеркнул министр.

Ле Мэр добавил, что французские власти продолжают делать все возможное для скорейшего снижения цен, но речь идет только о снижении, а не о возврате к уровню 2021 года до начала кризиса. По его прогнозу, в 2024 году инфляция должна снизиться до 2,6%.

В сентябре сообщалось, что правительство Франции планирует разрешить продажу топлива с убытком для себя, чтобы сдержать инфляцию в стране.

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