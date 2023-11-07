В Екатеринбурге и Владивостоке пройдет форум по повышению финансовой культуры

Академия ПСБ и банк ПСБ организуют форум «Люди и деньги: развитие личной и корпоративной финансовой культуры», сообщает пресс-служба академии ПСБ.

Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития финансовой культуры в регионах России.

«Отсутствие стабильности у персонала приводит к снижению эффективности рабочего времени, падению мотивации и, как следствие, – текучке кадров. Поэтому форум «Люди и деньги» нацелен на повышение интереса и вовлеченности региональных организаций к формированию финансовой культуры у граждан», — отметили в академии ПСБ.

Форум пройдет в Екатеринбурге 9 ноября и 30 ноября во Владивостоке.

В каждом мероприятии примут участие более 200 экспертов в области финансовой грамотности и развития персонала, руководителей компаний, директоров корпоративных университетов и глав территориальных субъектов.

Кроме того, эксперты поделятся методикой создания эффективных образовательных и кадровых практик по повышению уровня финансовой культуры сотрудников, которые позволят поддержать здоровый климат в коллективе.