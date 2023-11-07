Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге и Владивостоке пройдет форум по повышению финансовой культуры

Академия ПСБ и банк ПСБ проведут форум о развитии финансовой культуры в регионах

close
100%
Depositphotos

Академия ПСБ и банк ПСБ организуют форум «Люди и деньги: развитие личной и корпоративной финансовой культуры», сообщает пресс-служба академии ПСБ.

Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития финансовой культуры в регионах России.

«Отсутствие стабильности у персонала приводит к снижению эффективности рабочего времени, падению мотивации и, как следствие, – текучке кадров. Поэтому форум «Люди и деньги» нацелен на повышение интереса и вовлеченности региональных организаций к формированию финансовой культуры у граждан», — отметили в академии ПСБ.

Форум пройдет в Екатеринбурге 9 ноября и 30 ноября во Владивостоке.

В каждом мероприятии примут участие более 200 экспертов в области финансовой грамотности и развития персонала, руководителей компаний, директоров корпоративных университетов и глав территориальных субъектов.

Кроме того, эксперты поделятся методикой создания эффективных образовательных и кадровых практик по повышению уровня финансовой культуры сотрудников, которые позволят поддержать здоровый климат в коллективе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий