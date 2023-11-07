В США обанкротилась крупнейшая сеть коворкингов

Сеть коворкингов WeWork подала заявление о банкротстве в суд США. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания намерена провести реструктуризацию долгов в размере $19 млрд. WeWork объявила о начале процедуры банкротства по Главе 11 — реорганизация бизнеса под защитой от кредиторов. Аналогичную процедуру компания планирует начать и в Канаде.

92% кредиторов WeWork одобрили реструктуризацию. Процесс не затронет клиентов и партнеров компании за пределами США и Канады. В рамках реорганизации WeWork намерена избавиться от неиспользуемых офисов, чтобы сократить расходы на аренду. Активы компании оцениваются в $15 млрд.

Несколько лет назад WeWork считалась одним из самых перспективных стартапов с оценкой $50 млрд. Однако ошибки основателя Адама Ньюмана привели компанию к кризису.

В конце октября аналитик предупредил россиян о пяти рисках игры на бирже.

Ранее суд Москвы признал банкротом российскую дочку Google.