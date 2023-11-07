Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США обанкротилась крупнейшая сеть коворкингов

Международная сеть коворкингов WeWork начала процедуру банкротства в США

close
100%
Freepik.com

Сеть коворкингов WeWork подала заявление о банкротстве в суд США. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания намерена провести реструктуризацию долгов в размере $19 млрд. WeWork объявила о начале процедуры банкротства по Главе 11 — реорганизация бизнеса под защитой от кредиторов. Аналогичную процедуру компания планирует начать и в Канаде.

92% кредиторов WeWork одобрили реструктуризацию. Процесс не затронет клиентов и партнеров компании за пределами США и Канады. В рамках реорганизации WeWork намерена избавиться от неиспользуемых офисов, чтобы сократить расходы на аренду. Активы компании оцениваются в $15 млрд.

Несколько лет назад WeWork считалась одним из самых перспективных стартапов с оценкой $50 млрд. Однако ошибки основателя Адама Ньюмана привели компанию к кризису.

В конце октября аналитик предупредил россиян о пяти рисках игры на бирже.

Ранее суд Москвы признал банкротом российскую дочку Google.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий