В России сократился спрос на квартиры в новостройках

По состоянию на октябрь спрос на квартиры в новостройках в России сократился примерно на 12% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на имеющееся в распоряжении исследование «Авито Недвижимости».

Уточняется, что зафиксировано падение интереса ко всем форматам жилья. Спрос на однокомнатные квартиры в новостройках сократился на 11%, на двухкомнатные — на 13%, на трехкомнатные — на 12%. Спрос на студии уменьшился на 9%. При этом отмечается подорожание новостроек: на 2% как в абсолютных показателях, так и в пересчете на квадратные метры.

Сильнее всего в октябре интерес к новостройкам снизился в Кирове. Падение интереса составило 25%. На втором месте с падением в 23% расположился Саратов, третье место занял Барнаул с падением в 22%.

В пятерку лидеров по этому показателю попали Нижний Новгород и Симферополь (минус 20% в каждом). Рост интереса к новым квартирам наблюдался только в трех городах: в Красноярске, Томске (плюс 3% в каждом) и Калининграде (плюс 1%).

До этого сообщалось, что в Сочи отмечается спад интереса к элитной недвижимости.

Ранее ЦБ заметил дисбалансы на российском рынке жилья.