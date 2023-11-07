Помощник главы минэнерго США признала зависимость от урана из России

В министерстве энергетики США заявили о критической зависимости от ядерного топлива из России. Об этом газете Financial Times сообщает помощник министра по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф.

По словам Хафф, Вашингтон ежегодно приобретает до 20% ядерного топлива у России. При этом Хафф утверждает, что использование российского топлива якобы вредит климатической обстановке в Соединенных Штатах.

В последние годы Соединенные Штаты стремятся заменить российское топливо с высоким содержанием низкообогащенного урана для обеспечения работы своих модульных ядерных реакторов. В стране особую популярность приобретает идея разработки и использования небольших реакторов нового поколения.

До этого администрация президента США Джо Байдена обратилась к конгрессу с запросом на выделение суммы в размере $2,2 млрд на расширение возможностей по обогащению урана для уменьшения зависимости от российских источников.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.