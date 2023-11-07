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Индия хочет увеличить поставки коксующегося угля из России

В Индию до конца года поставят из РФ четыре партии коксующегося угля

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Depositphotos

Индия хочет увеличить закупки российского коксующегося угля и ожидает поставки четырех партий до конца 2023 года. Об этом заявил глава сталелитейного управления Индии (Steel Authority of India Limited, SAIL) Амаренду Пракаш, передает агентство Reuters.

В последнем квартале этого года в Индию из России прибудет четыре партии коксующегося угля весом 75 тыс. тонн каждая, говорится в материале.

По представленным агентством данным, всего SAIL с апреля 2023 года поставило из России восемь партий коксующегося угля, который, как отмечается, является главным компонентом сталелитейного производства.

Помимо России крупными импортерами коксующегося угля в Индию являются Австралия и США. С апреля по август Нью-Дели закупил 25,7 млн тонн этого сырья.

30 октября Минпромторг РФ выступил против включения лекарственных препаратов из Индии в перечень товаров для параллельного импорта.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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