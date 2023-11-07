Курс доллара превысил 92 рубля

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже снижается к американскому доллару и китайскому юаню, но подрастает к евро.

Курс доллара по состоянию на 7.03 мск вырос на 23 копейки — до 92,62 рубля, курс юаня вырос на 2 копейки и составил 12,7 рубля, при этом курс евро снизился на 1 копейку — до 99,08 рубля.

Накануне в начале торгов на Московской бирже российская валюта росла по отношению к доллару, юаню и евро. Американская валюта подешевела до 92,22 рублей, китайская — до 12,65 рублей, европейская — до 98,89 рублей.

Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что сделать колебания курса доллара предсказуемыми для россиян и бизнеса является одной из задача для властей. По его словам, меры, которые государство предприняло для укрепления и стабилизации курса рубля, сработали.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.