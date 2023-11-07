Йеллен: разрыв экономических связей с Китаем обернется для США катастрофой

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что разрыв экономических связей между США и Китаем приведет к катастрофе для Вашингтона. В статье, опубликованной в газете Washington Post, Йеллен указывает, что такое разделение экономик будет противоречить национальным интересам США.

Однако глава американского Минфина также указала на необходимость диверсификации цепочек поставок в условиях волатильного мира. Она считает, что США стремятся к здоровой экономической конкуренции с Китаем, которая может принести пользу обеим странам.

Джанет Йеллен утверждает в статье, что экономическая стратегия Америки направлена на развитие внутреннего экономического потенциала, а не на подавление других экономик. Она также отметила невозможность компромиссов при защите национальной безопасности США и их союзников.

По мнению Йеллен, США и Китай обязаны предотвращать существующие разногласия между ними, чтобы не допустить перехода в конфликтное состояние. Она подчеркнула, что отношения между двумя странами не могут быть ограничены только управлением в условиях кризиса.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.