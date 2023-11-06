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Мантуров оценил возможность пересмотра экспортных пошлин на удобрения

Мантуров посчитал сбалансированными гибкие пошлины на экспорт удобрений

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Денис Абрамов/РИА Новости

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что экспортные пошлины на удобрения останутся гибкими. О данном решении он рассказал в кулуарах выставки-форума «Россия» в Москве, передает РИА Новости.

В понедельник, 6 ноября, глава министерства принял участие в мероприятии на ВДНХ. При этом, как сказал Мантуров, применяемый в стране механизм гибких экспортных пошлин на минеральные удобрения является сбалансированным и не нуждается в изменениях.

«Мы считаем, что на сегодняшний день это справедливое для всех было решение, оно было сбалансированным», — указал руководитель ведомства, отвечая на вопрос о возможном пересмотре механизма взимания пошлин.

С 1 октября 2023 года в РФ начали действовать гибкие экспортные пошлины, распространяющейся на широкий перечень продукции. В частности, денежных сбор за экспорт удобрений составил 10% при курсе выше 80 рублей за американский доллар. Если курс является средним, то есть менее 80 рублей за доллар, тогда размер пошлины составляет 7%.

Однако для каждого вида удобрений установлена минимальная ставка. Для вывоза за пределы страны азотных удобрений необходимо заплатить как минимум 1,1 тыс. рублей за тонну товара, а при экспорте фосфорных удобрений — 2,1 тыс. рублей за тонну товара. Калийные удобрения, в свою очередь, можно вывезти только после оплаты пошлины в размере не менее 1,8 тыс. рублей за тонну товара.

Ранее в правительстве России начали обсуждать возможность привязки пошлин к мировым ценам.

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