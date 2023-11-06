В России рассмотрят возможность продажи алкоголя на внутренних рейсах

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, временно разрешающий продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в российских аэропортах. Законопроект размещен в базе данных Думы.

Согласно документу, до 30 июня 2026 года разрешается торговля алкоголем в магазинах duty free, находящихся в залах ожидания вылета и прилета на внутренних авиareйсах. Цель законопроекта — поддержать аэропорты и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли убытки из-за пандемии и санкций.

По данным ФТС, с 2019 года количество владельцев таких магазинов сократилось на 20%, а продажи алкоголя упали на 64%. Разрешение торговли алкоголем на внутренних рейсах позволит увеличить выручку отрасли примерно на 9 млрд рублей в год, оценили в правительстве.

До этого в Роспотребнадзоре заявили о позиции по поводу онлайн-торговли алкоголем.

Ранее в России планировали разрешить продажу алкоголя на летних верандах.