ФАО оценила глобальные издержки агропродовольственных систем

Функционирование агропродовольственных систем в мире сопряжено со скрытыми издержками для здоровья, экологии и общества на сумму не менее $10 трлн в год. Такие данные приводятся в исследовании Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По оценкам ФАО, эти издержки эквивалентны примерно 10% мирового ВВП. Основная доля приходится на вредные для здоровья рационы питания, вызывающие ожирение и снижение трудоспособности. Около пятой части скрытых затрат связано с экологическим ущербом от выбросов парниковых газов, азота, а также использования земельных и водных ресурсов.

В странах с низким уровнем доходов относительный объем этих издержек особенно велик — более четверти ВВП. Значима доля затрат, обусловленных нищетой и недоеданием. В ФАО подчеркивают необходимость регулярно анализировать скрытые издержки агросистем. Это позволит вырабатывать меры по снижению негативных последствий и решению глобальных проблем.

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