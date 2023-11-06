Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах выявили схему обхода антироссийских санкций

CBS: голландские компании могли обойти санкции ЕС против России через Турцию

close
100%
Unsplash

Голландские предприятия могли обходить введенные Европейским Союзом санкции против России путем экспорта продукции через Турцию. Об этом сообщило Центральное статистическое бюро Нидерландов (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Для подобного вывода исследователи проанализировали голландско-турецкий товарооборот.

Экспорт голландской продукции в РФ значительно уменьшился из-за санкционных мер.

Во втором квартале текущего года в Россию экспортировали товаров на 285 млн евро. Подобное значение на 63% меньше по сравнению с 2021 годом.

Как выяснили в CBS, экспорт в Турцию возрос на 42%.

«Только во втором квартале этого года в Турцию была направлена продукция, находящаяся в санкционных списках на 869 млн евро, что является увеличением на 91%, чем за тот же период 2021 года», — говорится в исследовании.

Установлено, что в Турцию начали чаще экспортировать офисное оборудование, грузовые машины и автобусы.

До этого Австралия ввела новые экспортные санкции против России.

Ранее минфин США расширил санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий