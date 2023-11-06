В Нидерландах выявили схему обхода антироссийских санкций

Голландские предприятия могли обходить введенные Европейским Союзом санкции против России путем экспорта продукции через Турцию. Об этом сообщило Центральное статистическое бюро Нидерландов (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Для подобного вывода исследователи проанализировали голландско-турецкий товарооборот.

Экспорт голландской продукции в РФ значительно уменьшился из-за санкционных мер.

Во втором квартале текущего года в Россию экспортировали товаров на 285 млн евро. Подобное значение на 63% меньше по сравнению с 2021 годом.

Как выяснили в CBS, экспорт в Турцию возрос на 42%.

«Только во втором квартале этого года в Турцию была направлена продукция, находящаяся в санкционных списках на 869 млн евро, что является увеличением на 91%, чем за тот же период 2021 года», — говорится в исследовании.

Установлено, что в Турцию начали чаще экспортировать офисное оборудование, грузовые машины и автобусы.

До этого Австралия ввела новые экспортные санкции против России.

Ранее минфин США расширил санкции против России.