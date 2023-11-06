В Австралии приняли новые санкции в отношении РФ

Канберра заявила о новых санкциях против Москвы, введя запрет на поставку ряда товаров в РФ из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австралийское министерство внутренних дел.

Известно, что новые ограничения Австралии затронули запчасти для инструментов и электрических автомобилей.

Согласно распоряжению министра иностранных дел Австралии Пенни Вон, устанавливается запрет на экспорт в Россию «деталей и запасных частей для любых инструментов с механическим приводом или без него, а также для станков, предназначенных для прессовки, штамповки и др.

«Запрещен экспорт штампов и форм для металлических изделий, а также инструментов для бурения горных пород и грунта», — подчеркнул в МВД страны.

Новые ограничения против РФ коснулись и «ядерных реакторов и деталей к ним».

Также будет запрещен ввоз звукозаписывающих устройств, репродукторов и колонок, устройств для записи телевизионного изображения и звука, заметили в австралийском МВД.

До этого во Франции раскритиковали 12-й пакет санкций против России. Возмутился новым ограничениям против российской стороны лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ранее минфин США расширил санкции против России.