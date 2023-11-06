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В США признали, что санкции не снижают нефтяные доходы России

WSJ: несмотря на санкции, Россия нарастила экспорт нефти и доходы от него

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Несмотря на введенный Западом потолок цен на российскую нефть, доходы Москвы от энергоэкспорта продолжают расти. Как отмечает The Wall Street Journal, Россия нашла способы обойти ограничения.

В октябре нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ удвоились по сравнению с сентябрем и выросли на четверть в годовом выражении. Это резкий разворот по сравнению с началом года, когда поступления снижались.

Запад ввел потолок цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы Москвы от экспорта и ограничить финансирование военного сектора. Однако со временем Россия нашла лазейки в санкциях, расширив танкерный флот, не попадающий под ограничения, отмечает издание.

Сейчас большая часть российской нефти поставляется за пределы юрисдикции стран G7. Крупнейшие покупатели — Китай, Индия и Турция — ценового потолка не придерживаются. По данным JPMorgan, дисконт Urals к мировому бенчмарку Brent сузился. Это позволяет России получать больше прибыли от каждого экспортируемого барреля. Несмотря на санкции, Москва наращивает военные расходы и финансирует экономику, пишет газета.

В США признают, что потолок цен теряет эффективность. Вашингтон готовит дополнительные меры, чтобы ужесточить соблюдение правил торговли российской нефтью.

До этого в новом пакете санкций США против России увидели угрозу для Японии.

Ранее Белоусов оценил способность экономики России выдержать санкции.

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