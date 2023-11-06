В США признали, что санкции не снижают нефтяные доходы России

Несмотря на введенный Западом потолок цен на российскую нефть, доходы Москвы от энергоэкспорта продолжают расти. Как отмечает The Wall Street Journal, Россия нашла способы обойти ограничения.

В октябре нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ удвоились по сравнению с сентябрем и выросли на четверть в годовом выражении. Это резкий разворот по сравнению с началом года, когда поступления снижались.

Запад ввел потолок цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы Москвы от экспорта и ограничить финансирование военного сектора. Однако со временем Россия нашла лазейки в санкциях, расширив танкерный флот, не попадающий под ограничения, отмечает издание.

Сейчас большая часть российской нефти поставляется за пределы юрисдикции стран G7. Крупнейшие покупатели — Китай, Индия и Турция — ценового потолка не придерживаются. По данным JPMorgan, дисконт Urals к мировому бенчмарку Brent сузился. Это позволяет России получать больше прибыли от каждого экспортируемого барреля. Несмотря на санкции, Москва наращивает военные расходы и финансирует экономику, пишет газета.

В США признают, что потолок цен теряет эффективность. Вашингтон готовит дополнительные меры, чтобы ужесточить соблюдение правил торговли российской нефтью.

До этого в новом пакете санкций США против России увидели угрозу для Японии.

Ранее Белоусов оценил способность экономики России выдержать санкции.