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Эксперты объяснили, почему в России растут цены на аренду квартир

MSK1.RU: урбанист, экономист и риелтор прокомментировали рост цен на аренду

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Depositphotos

Разгон цен на аренду квартир в России, по мнению экспертов, перешел двузначную отметку и достиг 15% год к году. Сообщает портал MSK1.RU .

Как отметил в беседе с изданием урбанист Андрей Мокеев, застройщики лишь косвенно влияют на цены на аренду. Они в первую очередь завышают стоимость новостроек, из-за чего дорожает вторичное жилье. Это приводит к росту спроса на аренду и повышению цен. Также на рынок влияет реальная инфляция.

По мнению экономиста Дмитрия Прокофьева, подорожание аренды напрямую связано с общим удорожанием жизни в стране. У людей растут расходы, поэтому они вынуждены повышать и арендную плату. Косвенно на ситуацию влияет и удорожание ипотеки — часть граждан выбирает аренду вместо покупки жилья в кредит.

По словам риелтора Евгения Яшенкова, единственный фактор, влияющий на стоимость аренды — это покупательная способность населения. Например, из-за оттока части жителей в прошлые годы снизились цены на малогабаритные и дешевые квартиры. Сейчас с возвращением граждан аренда вновь дорожает, отмечает издание.

В регионах ситуация тоже неоднозначная. К примеру, в Кемерово за последние годы резко выросла деловая активность, что потянуло вверх и арендные ставки. При этом в небольших городах рынок аренды слабо развит, пишет портал.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на аренду жилья будут отражать общую инфляционную ситуацию в стране и приток населения в крупные города. Однако прямой зависимости роста стоимости аренды от инфляции может и не быть из-за снижения покупательной способности граждан.

До этого стало известно, на сколько в России подорожала аренда квартир.

Ранее эксперт назвал сроки окончания бума на рынке недвижимости.

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