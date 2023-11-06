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В отношении России могут ввести новые меры в нефтяной отрасли

WSJ: США примут жесткие меры против РФ после провала потолка цен на нефть

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Shutterstock

Соединенные Штаты будут продолжать вводить новые меры против России в связи с несоблюдением потолка цен на нефть. Об этом сообщили в издании The Wall Street Journal.

В данный момент в Вашингтоне занимаются изучением вопроса касательно повышения цен на обслуживание судов, используемых РФ.

По данным СМИ, менеджерам портов был предложен список рекомендаций, позволяющих добиться увеличения расходов для Москвы.

Предполагается, что список условий внесут наличие обязательной страховки для перемещения в водах. Тем не менее пока нет подтверждения, что иностранные политики будут поддерживать ограничения США против России.

До этого глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на пакет санкций ЕС, если туда войдет нефть, атом и газ. Сийярто добавил, что позиция Венгрии актуальна и по другим направлениям, напрямую затрагивающим страну.

Ранее минфин США расширил санкции против России.

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