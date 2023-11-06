Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки

Директор CHD Харланд: РФ и Украине нужен новый формат взаимодействия по зерну

close
100%
Seth Perlman/AP

Вернуться к прежней зерновой сделке по экспорту украинского зерна через черноморские порты не удастся, для этого потребуется новый формат взаимодействия Москвы и Киева. Об этом сообщил исполнительный директор Центра гуманитарного диалога (CHD) Дэвид Харланд, передает «Прайм».

По его словам, прежнее соглашение оказалось полезным для сотен миллионов голодающих людей в мире. Россия и Украина как крупные экспортеры зерна сделали важный шаг для обеспечения продовольственной безопасности. Однако теперь, отметил эксперт, необходим новый формат взаимодействия.

Харланд выразил осторожный оптимизм насчет возможности такой договоренности. По его мнению, стороны могут согласовать хотя бы базовые условия – не атаковать коммерческие суда друг друга в Черном море в соответствии с нормами международного морского права. Это отвечало бы интересам Турции и других стран, зависящих от поставок продовольствия.

Соглашение о беспрепятственном вывозе украинского зерна через черноморские порты действовало с 22 июля 2022 по 18 июля 2024 года. Оно позволило экспортировать более 9 млн тонн продовольствия. Россия приостановила участие в сделке после теракта украинских диверсантов в Крыму. В Москве отмечали, что Запад не выполнил обещания по разблокировке российского экспорта и доставке зерна нуждающимся странам.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий