Белоруссия поставит Ирану калийные удобрения

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что Минск и Тегеран договорились о поставках в Иран из Белоруссии 400 тыс. тонн калийных удобрений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у сторон состоялся очень успешный договор.

Дипломат подчеркнул, что компании двух государств хорошо взаимодействуют и провели различные переговоры о поставках медицинских препаратов и лекарственных средств.

Санеи подчеркнул, что с белорусской стороны договорились о том, что Минск предоставит Ирану возможности для того, чтобы стать хабом для выхода на другие рынки и третьи страны.

До этого заместитель премьер-министра Белоруссии Леонид Заяц заявил, что в 2023 году республика планирует закупить у России до 500 тыс. тонн зерна.

По словам Зайца, если в прошлом году для общественного животноводства выделялось около 4,2 млн тонн зерна, то в текущем году объемы будут увеличены до 5,9 млн тонн своего производства, а оставшиеся до 500 тыс. тонн будут закупаться в России.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.