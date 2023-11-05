Дни Красноярского края откроются в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Дни Красноярского края пройдут с 6 по 9 ноября в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия», сообщили в пресс-службе компании.

В «Роснефти» отмечают, что Красноярский край является стратегическим регионом присутствия компании. В регионе работают крупные предприятия — «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, сервисные, сбытовые и логистические предприятия компании.

В ходе тематических дней региона посетителей экспозиции компании ждет насыщенная деловая и культурно-развлекательная программа.

Дни региона откроет презентация крупнейшего инвестиционного проекта мировой нефтяной отрасли — «Восток Ойл». В мероприятии примут участие представители руководства «Роснефти» и Красноярского края.

С 6 по 9 ноября в павильоне «Роснефти» пройдут выступления фольклорных коллективов: эвенкийского вокального ансамбля «Тогокон» и таймырского народного ансамбля песни и танца народов севера «Хэйро».

Также состоится демонстрация национальных костюмов эвенков, мастер-классы по бисероплетению и созданию национальных эвенкийских украшений, игре на национальном музыкальном инструменте варган, интерактивные игры и тематические викторины, краеведческие лекции. Будут организованы соревнования по северному многоборью, дегустации национальных блюд.

«Роснефть» реализует флагманский проект «Восток Ойл» на севере Красноярского края с 2020 года. Его ресурсная база превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Эта оценка подтверждена результатами проведенных геологоразведочных работ, отчетами экспертов мирового уровня и международными аудиторами, уточняют к компании.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября и продлится вплоть до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.