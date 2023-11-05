Новак рассказал о добровольном сокращении поставок нефти

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия продолжит до конца 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в декабре проведут анализ рынка, чтобы принять решение об углублении сокращения или увеличения производства нефти. Данная мера является дополнительной к добровольному сокращению добычи на 500 тыс. б/с, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.

До этого стало известно, что поставки российской нефти морским путем вновь начали расти, несмотря на введенные США санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть.

Рост произошел на фоне увеличения отгрузок с Черного моря и восстановления поставок из Мурманска. При этом Россия в целом придерживается соглашения с Саудовской Аравией о сокращении добычи на 300 тыс. баррелей в день.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.