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Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн б/с в декабре

Саудовская Аравия продолжит сокращение добычи нефти на 1 млн б/с в декабре

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Shutterstock

Саудовская Аравия намерена и дальше сокращать добычу нефти на один миллион баррелей в сутки до начала 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что добровольное сокращение было запланировано сначала на июль, а после продлено еще на два месяца. Далее было принято решение о сокращении до конца года, но с пересмотром каждый месяц.

В октябре министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что российско-саудовское сотрудничество в рамках ОПЕК+ будет продолжено. По его словам, благодаря этому удалось достичь стабильности на нефтяном рынке. Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что все страны ОПЕК+ выполняют обязательства по сокращению добычи.

Недавно ОПЕК+ сообщала что не планирует созывать экстренные заседания из-за ситуации с палестино-израильским конфликтом. Об этом сообщали источники Reuters. Аналитики агентства считают, что из-за эскалации ближневосточного конфликта в цену нефти уже закладывается рисковая премия.

Ранее экономист заявил о преимуществе России на нефтяном рынке.

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