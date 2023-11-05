Эксперты подсчитали, во сколько могут обойтись военные действия Израилю

Военные действия Израиля в секторе Газа могут обойтись экономике страны минимум в 200 млрд шекелей (около $51 млрд) в случае завершения операции до конца 2024 года. Об этом сообщает израильская газета Calcalist.

Согласно предварительным данным минфинансов Израиля, такая сумма составит порядка 10% ВВП страны в год. Это оптимистичная оценка, которая дана при условии, что конфликт продлится еще 8-12 месяцев и ограничится только территорией сектора Газа.

Также предполагается, что 350 тыс. призванных резервистов смогут вскоре вернуться на работу. В противном случае ущерб для экономики Израиля будет намного выше. Для сравнения, госрасходы Израиля, связанные с пандемией COVID-19, составили около 160 млрд шекелей (40,8 млрд).

При этом придется больше всего потратить на сферу безопасности и оборону. Издание уточняет, что увеличение расходов на оборону из-за войны достигнет порядка 100 млрд шекелей ($25 млрд), причем большая часть расходов будет связана с резервистами.

До этого эксперт в области энергетики Максим Канищев предположил, что цены на нефть из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке могут достигнуть $400 за баррель.

Ранее Зеленский заявил, что исход конфликта с Россией близок.