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Турция намерена расширить свои логистические базы

Yeni Şafak: Турция создаст шесть логистических баз в США и странах Европы

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Murad Sezer/Reuters

Власти Турции будут создавать шесть логистических баз в Соединенных Штатах и Европе с целью улучшения экспорта товаров, услуг и показателей на мировых рынках. Об этом сообщило издание Yeni Şafak.

По данным издания, сейчас ведется технико-экономическое обоснование для появления новых логистических баз за пределами Турции. Они могут разместиться в Центральной Азии и Африке.

«В Турции создаются зарубежные логистические распределительные сети, которые были созданы для улучшения экспорта как товаров, так и услуг. Таким образом, будут созданы инфраструктурные объекты для стабилизации экспортных показателей Турции на важных рынках», — уточнили в СМИ.

Известно, что уже подтверждено появление шести баз, четыре из которых будут введены в Европе, а две — в США.

Подобные объекты рубежом базы позволят странам и компаниям воспользоваться их складскими и транспортными услугами, включая таможенное оформление.

Планируется, что экспортеры начнут сэкономить на дополнительных логистических расходах и комиссионных в том числе при оплате услуг брокеров.

Известно, что логистические базы смогут создавать предприятия, чьи штаб-квартиры в Турции. Еще будет требование к компаниях, чтобы не менее 51% капитала составляли турецкие деньги.

До этого стало известно, что обсуждение поставок РФ зерна в Африку при участии Турции и Катара продолжается.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.

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