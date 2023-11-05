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В ХАМАС ответили на заявление министра Израиля о ядерном ударе по Газе

ХАМАС: слова о ядерном ударе по Газе отражают терроризм Израиля против Палестины

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Yousef Masoud/Global Look Press

Представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем заявил, что слова израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против народа Палестины. Его слова приводятся в Telegram-канале движения ХАМАС.

«Заявления так называемого министра наследия сионистского оккупационного (израильского. — «Газета.Ru») правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», — сказано в заявлении представителя ХАМАС.

До этого министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отстранить министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях правительства до дальнейшего уведомления после его высказывания.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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