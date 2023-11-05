Вице-премьер назвал оптимальный уровень безработицы в России

Оптимальным показателем безработицы для страны является 3-4% и РФ уже близка к достижению социально приемлемого уровня. Об этом рассказал вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

«Для нашей страны уровень безработицы такой привычный, ну или, скажем так, социально допустимый, это 3-4%», — сказал Белоусов.

Кроме того, по мнению Белоусова, необходимо закрепить достигнутый показатель на текущих отметках, что соответствует социально приемлемой норме.

Международная выставка «Россия» является ключевой площадкой для демонстрации достижений страны и проходит с 4 ноября 2022 по апрель 2024 года в Москве. Как отметил источник, все 89 регионов РФ представят свои экспозиции.

До этого помощник президента РФ Максим Орешкин рассказал, что нынешний уровень безработицы в России находится на исторически низком уровне.

Ранее Путин рассказал о безработице в России.