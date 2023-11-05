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Глава ЕЦБ назвала сроки возвращения инфляции в норму

Лагард: по прогнозам ЕЦБ вернет инфляцию к 2% в 2025 году

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Yves Herman/Reuters

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что замедление инфляции — «определенно наш прогноз», и ЕЦБ полон решимости вернуть цены к целевому уровню в 2%. Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.

Лагард добавила, что не волнуется о политических последствиях усилий ЕЦБ по борьбе с инфляцией, которые подверглись критике со стороны некоторых европейских правительств. По ее словам, мандат ЕЦБ — обеспечить ценовую стабильность, и это лучший вклад, который он может внести в социальный мир.

ЕЦБ приостановил беспрецедентную кампанию повышения процентных ставок, пытаясь взять инфляцию под контроль. Однако чиновники сигнализировали, что стоимость займов останется на повышенном уровне.

Лагард отметила улучшения в экономических и финансовых показателях Греции. В октябре агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции до инвестиционного уровня впервые с долгового кризиса более 10 лет назад.

До этого ведущие экономисты спрогнозировали затяжной период высоких процентных ставок в ЕС.

Ранее глава ЕЦБ раскритиковала экономическую модель Европы.

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