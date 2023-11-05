В Минфине РФ рассказали, как «сдуваются» ранее доминировавшие экономики

Господствовавшие еще недавно экономики планомерно «сдуваются», а на их место приходят новые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

Глава Минфина выступил на просветительском марафоне в рамках выставки «Россия».

«Старые системы потихонечку себя изживают, новые силы приходят, новые экономики приходят — Китай, Россия, Индия», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, активное развитие сейчас наблюдается у Востока.

При этом старые экономики, раньше «господствовавшие» в экономическом и политическом плане, постепенно утрачивают былые позиции.

Такие ситуации с экономиками, терявшими свои позиции, неоднократно происходили в мировой истории. Подобные перемены всегда проходили болезненно, добавил Силуанов.

До этого Силуанов заявил, что экономика России по итогам года вырастет на 2,8%. По словам министра финансов РФ, в 2022 году данное значение составило около 2%.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.