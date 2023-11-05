В Германии заявили, что Польша «душит» экономику Украины

Германские компании, разместившие свое производство на Украине, пожаловались на польских таможенников. Поляки задерживают экспорт товаров и «душат» украинскую экономику, пишет немецкий журнал Spiegel.

По данным издания, германские инвесторы заявляют, что Варшава намеренно «ставит палки в колеса» Украине, задерживая экспорт, что идет вразрез с экономической поддержкой украинского государства стороны Евросоюза.

«Ситуация абсурдна: ЕС помогает Украине стабилизировать государственный бюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать неуплату налогов», — сказано в статье.

Как говорится в публикации, причиной задержек, по-видимому, является тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт» между двумя странами.

В нескольких немецких фирмах заявили Spiegel, польские таможенники «сознательно затягивают» досмотр экспортных грузов, что, как считают производители, является скрытым саботажем. По утверждению таможни Польши, ей пришлось усложнить процедуру досмотра продукции на границе из-за активной контрабанды сигарет с Украины, однако, по мнению представителей германских фирм, Варшава просто использует ситуацию на границе в качестве средства давления на Киев.

До этого руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Киеву не стоит за счет ухудшения отношений с «проверенными партнерами» налаживать связи в Европе, а неуважение интересов Варшавы может повлиять на каждое ее решение.

Ранее политолог рассказал о реальных отношениях Польши и Украины.