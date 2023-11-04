В Кремле оценили перспективы роста экономики России

Рост российской экономики по итогам года ожидается на 2,8%, что является неожиданным результатом даже для властей. Об этом на мероприятии Российского общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

»Минэкономразвития прогнозирует по итогам этого года рост в 2,8%. Рост нашей экономики... Это великолепно. Причем это во многом даже, наверное, неожиданно для того же правительства», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что заявления о «порванной в клочья экономике» России на самом деле является неправдой. По его словам, теперь становится понятно, что российское государство «уверенно идет вперед», несмотря на антироссийские санкции.

4 ноября глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявлял, что рост экономики РФ по итогам 2023 года может составить почти 3%. По словам министра, в 2022 году данное значение составило около 2%.

Накануне Песков говорил, что западные санкции приносят России определенные проблемы, однако экономика страны уже адаптировалась к многочисленным рестрикциям. Таким образом представитель российского президента прокомментировал решение Вашингтона ввести в отношении Москвы новые ограничения.

Выставка-форум «Россия 2023» на ВДНХ открылась сегодня, 4 ноября, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут представлены достижения различных регионов, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.