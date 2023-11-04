Силуанов рассказал о причине большого госдолга США

Доллар не может быть устойчивым при бесконтрольной работе печатного станка и при его обесценивании. Об этом RT заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, комментируя размер государственный долг США.

Министр отметил, что поэтому Соединенные Штаты имеют такой большой госдолг.

«Это отвлекает расходы бюджета в том числе на обслуживание долга, ставки растут, денег становится меньше для текущих задач и нужд государства», — сказал он.

По словам Силуанова, у стран с большим внутренним долгом, например, у Японии, невысокие темпы экономического роста, поскольку долги душат возможности их бюджета.

Также Антон Силуанов заявил, что сделать колебания курса доллара предсказуемыми для россиян и бизнеса является одной из задач для российских властей.

26 октября российский министр финансов сообщал, что объем расходов бюджета РФ за следующие пять лет вырастет вдвое.

Ранее правительство спрогнозировало снижение объемов нефтедобычи в России.