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Вице-премьер назвала примерную сумму ущерба аграриям из-за разрушения Каховской ГЭС

Абрамченко оценила ущерб аграриям России от ЧП на Каховской ГЭС в 150 млн рублей

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Alina Smutko/Reuters

Прямой ущерб аграриям РФ от разрушения Каховской гидроэлектростанции в нынешнем сельскохозяйственном году мог составить порядка 150 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского вице-премьера Викторию Абрамченко.

Ситуацию в аграрном секторе Абрамченко оценила в кулуарах международной выставки-форума «Россия».

«Аграрии пострадавшего региона предоставляли информацию о том, что прямой ущерб составляет на этот сельхозгод около 150 млн рублей», — пояснила российский вице-премьер.

В ночь на 6 июня текущего года в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений».

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не исключал, что Каховскую ГЭС придется отстраивать заново

Ранее стало известно, сколько времени нужно на восстановление Каховской ГЭС.

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