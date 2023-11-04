Глава ЦБ назвала российскую банковскую систему здоровой

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» назвала российскую банковскую систему абсолютно здоровой, передает ТАСС.

Набиуллина отметила, что банковская система является кровеносной системой экономики, поскольку «она позволяет сбережения трансформировать в кредиты и в целом в инвестиции».

«Мы были вынуждены отозвать большое число лицензий, какие-то банки оздоровить. Это вызывало сопротивление. Но сейчас банковская система абсолютно здорова», — сказала председатель ЦБ РФ.

До этого Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ РФ обладает эффективным инструментарием для снижения темпов роста цен и готов повышать ставку «ощутимыми шагами» для возврата инфляции к цели в 4%.

Банк России также повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7%, а на 2024 год установил прогнозный диапазон на уровне 4-4,5% вместо ожидавшихся прежде 4%.

Ранее в Центробанке РФ заявили о преодолении пика инфляции в стране.