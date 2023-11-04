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В Минфине оценили рост экономики РФ по результатам года

Силуанов заявил, что экономика России по итогам года вырастет на 2,8%

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Павел Бедняков/РИА Новости

Рост экономики России по итогам 2023 года может составить почти 3%, заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия». Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра финансов РФ, в 2022 году данное значение составило около 2%.

«В этом году мы будем иметь рост экономики почти под 3% — 2,8%. Мы полностью компенсировали то сокращение темпов роста, которое произошло в прошлом году, — на около 2% темпы роста сократились», — добавил Силуанов.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что санкции приносят определенные проблемы, но Россия уже адаптировалась. Пресс-секретарь российского президента прокомментировал решение Вашингтона ввести в отношении Москвы новые ограничения.

Также Минэкономразвития РФ подчеркивали, что рост зарплат россиян отмечен во всех отраслях экономики.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.

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