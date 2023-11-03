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Минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег

США ввели санкции против россиянки из-за обхода ограничений через криптовалюту

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Silas Stein/Global Look Press

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении россиянки Екатерины Ждановой, сообщил представитель американского Госдепартамента Мэтью Миллер. Об этом пишет «Лента.ру».

По информации американских властей, она содействовала олигархам в отмывании денег с использованием криптовалюты от «имени попавших под санкции российских элит» через криптобиржу Garantex. Также уточняется, что россиянка помогала в получении налогового резидентства Объединенных Арабских Эмиратов и переводе денег на зарубежные рынки в обход действующих рестрикций.

По данным властей США, в марте прошлого года Жданова оказывала содействие российскому бизнесмену в сокрытии источника его доходов, чтобы перевести через инвестиционный счет и покупку недвижимости в Евросоюз $2,3 млн. Также Жданову обвиняют в том, что она помогала одному из предпринимателей перечислить более $100 млн в ОАЭ.

Российские власти считают западные санкции незаконными.

Накануне Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении 200 российских компаний и физических лиц, включая семь банков и «СПБ Биржу». Что делать их клиентам — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в новых санкциях США против России увидели угрозу для Японии.

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