Минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении россиянки Екатерины Ждановой, сообщил представитель американского Госдепартамента Мэтью Миллер. Об этом пишет «Лента.ру».

По информации американских властей, она содействовала олигархам в отмывании денег с использованием криптовалюты от «имени попавших под санкции российских элит» через криптобиржу Garantex. Также уточняется, что россиянка помогала в получении налогового резидентства Объединенных Арабских Эмиратов и переводе денег на зарубежные рынки в обход действующих рестрикций.

По данным властей США, в марте прошлого года Жданова оказывала содействие российскому бизнесмену в сокрытии источника его доходов, чтобы перевести через инвестиционный счет и покупку недвижимости в Евросоюз $2,3 млн. Также Жданову обвиняют в том, что она помогала одному из предпринимателей перечислить более $100 млн в ОАЭ.

Российские власти считают западные санкции незаконными.

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