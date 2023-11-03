Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нацбанк Украины прогнозирует уменьшение международной помощи Киеву

Нацбанк Украины заявил о снижении мировой помощи Киеву в 2024 году до $38,5 млрд

Национальный банк Украины спрогнозировал снижение международной помощи Киеву в 2024 и 2025 годах до $38,5 млрд и $25 млрд соответственно. Об этом свидетельствуют данные инфляционного отчета финрегулятора за октябрь.

«В 2024-2025 годах международное финансирование <...> уменьшится», — сказано в аналитической сводке.

Согласно прогнозам, объем финансовой помощи, выделяемой Украине зарубежными государствами, в 2023 году превысит $45 млрд.

По данным украинского финрегулятора, значительные объемы внешней материальной поддержки обеспечат чистый приток валюты в республику, однако ее дефицит все равно сохранится.

Кроме того, ожидается рост госдолг Украины, его соотношение к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны поднимется до более чем 95% ВВП в 2024–2025 годах, заключается в отчете.

До этого Нацбанк Украины сообщал, что украинские платежи по кредитам, которые выдал Международный валютный фонд, впервые приблизились к отметке в $1 млрд — за сентябрь украинский минфин выплатил $882 млн.

Ранее экс-советник Кучмы предупредил о возможном крахе финансовой системы

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий