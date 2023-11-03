Нацбанк Украины прогнозирует уменьшение международной помощи Киеву

Национальный банк Украины спрогнозировал снижение международной помощи Киеву в 2024 и 2025 годах до $38,5 млрд и $25 млрд соответственно. Об этом свидетельствуют данные инфляционного отчета финрегулятора за октябрь.

«В 2024-2025 годах международное финансирование <...> уменьшится», — сказано в аналитической сводке.

Согласно прогнозам, объем финансовой помощи, выделяемой Украине зарубежными государствами, в 2023 году превысит $45 млрд.

По данным украинского финрегулятора, значительные объемы внешней материальной поддержки обеспечат чистый приток валюты в республику, однако ее дефицит все равно сохранится.

Кроме того, ожидается рост госдолг Украины, его соотношение к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны поднимется до более чем 95% ВВП в 2024–2025 годах, заключается в отчете.

До этого Нацбанк Украины сообщал, что украинские платежи по кредитам, которые выдал Международный валютный фонд, впервые приблизились к отметке в $1 млрд — за сентябрь украинский минфин выплатил $882 млн.

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