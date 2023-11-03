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Глава Raiffeisenbank International усомнился в выходе из России до конца года

Глава Raiffeisenbank International: группа вряд ли уйдет из России в 2023 году

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Depositphotos

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International вряд ли успеет завершить процесс выхода из России в 2023 году. Об этом заявил глава группы Йоханн Штробль.

«Ранее мы называли 31 декабря в качестве возможной даты, к которой будет осуществлен выход группы, но теперь это кажется маловероятным», — цитирует банкира портал ORF.

В пятницу сообщалось, что чистая прибыль Raiffeisenbank International в России за июль-сентябрь этого года снизилась на 12% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, до 339 млн евро.

5 мая топ-менеджеры RBI приняли решение прекратить корреспондентские отношения со всеми банками в России. Единственным исключением стал Райффайзенбанк. В начале года уровень деловой активности RBI на российском рынке снизился. Австрийская группа свела к минимуму свое присутствие на территории страны из-за сложностей ведения бизнеса на фоне международных санкций.

Ранее австрийский Raiffeisenbank решил ужесточить условия для своих корсчетов в банках СНГ.

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