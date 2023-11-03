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В России выделят ДФО 31 млрд рублей на сдерживание тарифов на электричество

Дальний Восток получит 31 млрд рублей на сдерживание тарифов на электричество

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Данил Годлевский/РИА «Новости»

Российский оптовый энергорынок в 2024 году может выделить 31,025 млрд рублей на сдерживание роста тарифов на электричество в Дальневосточном федеральном округе. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Федеральной антимонопольной службы РФ.

В следующем году общий платеж оптового энергорынка (европейской части России, Сибири и Урала) в годовом выражении уменьшится на 12,4% или 4,48 млрд рублей.

Базовый тариф для коммерческих потребителей на высоком напряжении в ДФО составит 6,83 рубля за киловатт в час (плюс 8,9% в годовом выражении). Для потребителей на низком и среднем напряжении тариф установят на отметке 8,06 рубля за киловатт в час (плюс 9,1%). Окончательный размер платежа примет правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики.

В ФАС уточнили, что механизм не повлияет на тарифы для населения Дальнего Востока.

Программа снижения тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке была запущена в 2017 году. «Дальневосточная надбавка» к ценам в европейской, уральской, сибирской частях России субсидирует более низкий тариф в субъектах ДФО, в частности, на Камчатке, Чукотке, в Якутии, Сахалинской и Магаданской областях. К 2028 году тарифы на электричество на Дальнем Востоке планируется довести до экономически обоснованного уровня.

С 2017 по 2022 год оптовый рынок израсходовал на программу сокращения тарифов электроэнергии порядка 200 млрд рублей. В прошлом году было принято решение постепенно отказываться от субсидий. Были планы к 2028 году снизить надбавки в том числе для бюджетных организаций и отраслей ЖКХ. В 2022 году субсидии были сокращены на 12%, но в этом году они выросли на 5,7%. По решению правительства РФ, до 2028 года субсидия не будет уменьшатся для ряда добывающих драгоценные металлы компаний.

Ранее россиян предупредили о возможном росте тарифов на электричество на 15%.

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